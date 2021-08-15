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Новичок французской лиги 1 «Клермон» одержал вторую победу подряд на старте турнира

17:53
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Новичок французской лиги 1 «Клермон» одержал вторую победу подряд на старте нового сезона чемпионата Франции. Во второму туре команда на своем поле обыграла «Труа» со счетом 2:0.

Отметим, что «Труа» играл в меньшинстве с середины первого тайма.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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