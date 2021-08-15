Новичок французской лиги 1 «Клермон» одержал вторую победу подряд на старте турнира

Новичок французской лиги 1 «Клермон» одержал вторую победу подряд на старте нового сезона чемпионата Франции. Во второму туре команда на своем поле обыграла «Труа» со счетом 2:0.

Отметим, что «Труа» играл в меньшинстве с середины первого тайма.