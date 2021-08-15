Новичок французской лиги 1 «Клермон» одержал вторую победу подряд на старте турнира
17:53
Новичок французской лиги 1 «Клермон» одержал вторую победу подряд на старте нового сезона чемпионата Франции. Во второму туре команда на своем поле обыграла «Труа» со счетом 2:0.
Отметим, что «Труа» играл в меньшинстве с середины первого тайма.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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