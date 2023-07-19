The Athletic: Мбаппе проведет сезон на скамейке запасных, если не продлит контракт с «ПСЖ»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если откажется от продления контракта с командой, утверждает The Athletic.
Ранее сообщалось, что 24-летний француз направил в клуб письмо, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт, истекающий летом 2024 года. При этом Мбаппе заявил, что не собирается покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
По информации The Athletic, уход Мбаппе в статусе свободного агента может спровоцировать финансовые проблемы в «ПСЖ» — парижанам придется продавать игроков и сокращать штат сотрудников.
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Монако
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|0
|0
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|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
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|0-0
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9
|Ницца
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|0
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0-0
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11
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
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|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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