Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» продал Мбаппе, если он не продлит контракт

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике настаивает на продаже форварда Килиана Мбаппе, если он не продлит контракт с командой, сообщает El Debate.

По информации источника, 53-летний специалист хочет, чтобы ситуация вокруг француза разрешилась как можно скорее. Он хочет, чтобы клуб продал Килиана, если 24-летний форвард не продлит контракт, поскольку на деньги с продажи парижане смогут подписать Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Душана Влаховича («Ювентуса»), в которых заинтересован Энрике.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если не продлит контракт и откажется уходить в летнее трансферное окно.