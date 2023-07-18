Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не планирует покидать команду до конца контракта
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По информации источника, 24-летний француз вернулся к тренировкам с парижанами. Он заявил клубу, что планирует доиграть до конца контракта. Соглашение Мбаппе истекает летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что уход Мбаппе в статусе свободного агента может привести к серьезным финансовым проблемам в «ПСЖ». До этого форвард прислал в клуб письмо, в котором заявил, что не будет продлевать контракт с командой.
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|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|Лилль
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
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|0
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
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