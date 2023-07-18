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Сегодня, 12:05

Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не планирует покидать команду до конца контракта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний француз вернулся к тренировкам с парижанами. Он заявил клубу, что планирует доиграть до конца контракта. Соглашение Мбаппе истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что уход Мбаппе в статусе свободного агента может привести к серьезным финансовым проблемам в «ПСЖ». До этого форвард прислал в клуб письмо, в котором заявил, что не будет продлевать контракт с командой.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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