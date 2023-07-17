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Уход Мбаппе может привести к финансовым проблемам в «ПСЖ» — клубу придется продавать игроков и сокращать штат сотрудников

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Возможный уход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в статусе свободного агента может создать серьезные финансовые проблемы в клубе, сообщает The Athletic.

По информации источника, уход 24-летнего француза заставит парижан экстренно продавать игроков и даже сократить штат сотрудников клуба. Этой ситуации можно будет избежать только в том случае, если Мбаппе продлит контракт или будет продан этим летом.

Ранее сообщалось, что форвард отправил в клуб письмо, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт с командой. Действующее соглашение Мбаппе истекает летом следующего года. По информации нескольких источников, игрок планирует доиграть до конца контракта и покинуть «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
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 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
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 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
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 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
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 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
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 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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