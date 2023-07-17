Уход Мбаппе может привести к финансовым проблемам в «ПСЖ» — клубу придется продавать игроков и сокращать штат сотрудников
Возможный уход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в статусе свободного агента может создать серьезные финансовые проблемы в клубе, сообщает The Athletic.
По информации источника, уход 24-летнего француза заставит парижан экстренно продавать игроков и даже сократить штат сотрудников клуба. Этой ситуации можно будет избежать только в том случае, если Мбаппе продлит контракт или будет продан этим летом.
Ранее сообщалось, что форвард отправил в клуб письмо, в котором сообщил, что не будет продлевать контракт с командой. Действующее соглашение Мбаппе истекает летом следующего года. По информации нескольких источников, игрок планирует доиграть до конца контракта и покинуть «ПСЖ» в статусе свободного агента.
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4
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|0
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5
|Лилль
|0
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|0-0
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6
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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|0
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|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
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|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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