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Оправданный по делу об изнасиловании Менди подписал двухлетний контракт с «Лорьяном»

Руслан Минаев
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Бенжамен Менди.
Фото AFP

Защитник Бенжамен Менди подписал двухлетний контракт с «Лорьяном», сообщает пресс-служба клуба.

29-летний француз будет выступать под 5-м номером.

14 июля стало известно, что с экс-игрок «Манчестер Сити» сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.

Контракт Менди с «горожанами» истек летом этого года после чего он стал свободным агентом.

Бенжамен Менди
ФК Лорьян
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