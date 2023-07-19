Оправданный по делу об изнасиловании Менди подписал двухлетний контракт с «Лорьяном»

Защитник Бенжамен Менди подписал двухлетний контракт с «Лорьяном», сообщает пресс-служба клуба.

29-летний француз будет выступать под 5-м номером.

14 июля стало известно, что с экс-игрок «Манчестер Сити» сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.

Контракт Менди с «горожанами» истек летом этого года после чего он стал свободным агентом.