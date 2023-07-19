Оправданный по делу об изнасиловании Менди подписал двухлетний контракт с «Лорьяном»
Защитник Бенжамен Менди подписал двухлетний контракт с «Лорьяном», сообщает пресс-служба клуба.
29-летний француз будет выступать под 5-м номером.
14 июля стало известно, что с экс-игрок «Манчестер Сити» сняли последние обвинения по делу об изнасилованиях.
Контракт Менди с «горожанами» истек летом этого года после чего он стал свободным агентом.
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16
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17
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
|- : -
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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