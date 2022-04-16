Террье признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции

Нападающий «Ренна» Мартен Террье признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции. 25-летний француз француз набрал 35 процентов голосов.

В прошлом месяце Террье сыграл в трех матчах чемпионата Франции и забил 3 гола. При этом во всех трех играх его меняли во втором тайме.

Второе место в голосовании занял нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер, за которого проголосовали 33 процента, а замкнул тройку форвард «Марселя» Аркадиуш Милик — 32 процента.