Ди Мария и Навас вернулись к тренировкам в общей группе «ПСЖ»

Вратарь Кейлор Навас и нападающий Анхель Ди Мария вернулись к тренировкам в общей группе «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

Навас из-за травмы пропустил три последних матча парижан, Ди Мария — четыре. Ожидается, что голкипер не попадет в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Марселя», в то время как форвард должен попасть как минимум в список запасных.

В сезоне-2021/22 Навас провел 22 матча за «ПСЖ» и пропустил 21 гол, отыграв 8 встреч на ноль. У Ди Марии 3 гола и 5 результативных передач в 25 играх.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» состоится завтра, 17 апреля. Начало — в 21.45 (мск).