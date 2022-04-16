Фанаты «Ред Стар» сорвали матч из-за продажи клуба американским инвесторам
Матч между «Ред Стар» и «Сетом» в 30-м туре третьего дивизиона Франции был прерван в первом тайме. На 32-й минуте встречи фанаты хозяев забросали поле пиротехникой в знак протеста, разместив на трибунах перед этим баннеры против американского инвестиционного фонда, который планирует стать владельцем клуба.
Дважды игра прерывалась, после чего главный арбитр принял решение увести команды с поля. После этого игра не была возобновлена. Решение по этой встрече будет принимать федерация футбола Франции.
Фонд 777 Partners намерен заплатить за «Ред Стар» 15 миллионов евро. Сделка официально должна быть оформлена в течение месяца.
Стоит отметить, что потенциальному покупателю «Ред Стар» принадлежат клубы «Дженоа», «Стандард» и «Васку да Гама».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
5
|Страсбур
|31
|14
|10
|7
|52-33
|52
|
6
|Ницца
|31
|15
|7
|9
|40-27
|51
|
7
|Лилль
|31
|12
|12
|7
|39-36
|48
|
8
|Ланс
|31
|13
|8
|10
|48-40
|47
|
9
|Лион
|31
|12
|11
|8
|44-40
|46
|
10
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
11
|Монпелье
|31
|12
|5
|14
|44-44
|41
|
12
|Брест
|31
|10
|9
|12
|39-45
|39
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|
15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
|15.04
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 3
|16.04
|18:00
|
Сент-Этьен – Брест
|- : -
|16.04
|22:00
|
Лилль – Ланс
|- : -
|17.04
|14:00
|
Ницца – Лорьян
|- : -
|17.04
|16:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|17.04
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|17.04
|16:00
|
Нант – Анже
|- : -
|17.04
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|17.04
|18:05
|
Лион – Бордо
|- : -
|17.04
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8