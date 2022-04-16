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Сегодня, 03:19

Фанаты «Ред Стар» сорвали матч из-за продажи клуба американским инвесторам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фанаты «Ред Стар» закидали поле файерами.

Матч между «Ред Стар» и «Сетом» в 30-м туре третьего дивизиона Франции был прерван в первом тайме. На 32-й минуте встречи фанаты хозяев забросали поле пиротехникой в знак протеста, разместив на трибунах перед этим баннеры против американского инвестиционного фонда, который планирует стать владельцем клуба.

Дважды игра прерывалась, после чего главный арбитр принял решение увести команды с поля. После этого игра не была возобновлена. Решение по этой встрече будет принимать федерация футбола Франции.

Фонд 777 Partners намерен заплатить за «Ред Стар» 15 миллионов евро. Сделка официально должна быть оформлена в течение месяца.

Стоит отметить, что потенциальному покупателю «Ред Стар» принадлежат клубы «Дженоа», «Стандард» и «Васку да Гама».

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Основные источники исследования

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