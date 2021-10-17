«Страсбург» разгромил «Сент-Этьен», забив 5 мячей
«Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Страсбурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Максим Ле Маршан, Кевин Гамейро, Людовик Ажорк и Хабиб Диалло. У «Сент-Этьена» пенальти реализовал Вахби Хазри, а полузащитник Зеду Юссуф отправил мяч в собственные ворота и получил красную карточку на 44-й минуте.
В параллельном матче «Брест» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1). Также разошлись миром «Бордо» и «Нант» — 1:1. Еще в одной встрече «Ренн» уверенно обыграл «Метц» — 3:0.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Страсбур» — «Сент-Этьен» — 5:1 (2:1)
Голы: Ле Маршан, 26 (1:0). Юссуф, 38 — в свои ворота (2:0). Хазри, 45+5 — с пенальти (2:1). Гамейро, 69 (3:1). Айорк, 73 (4:1). Диалло, 85 (5:1).
«Страсбур»: Селс, Гильбер, Ле Маршан, Каси, Ньямси, Перрен, Льенар (Прцич, 67), Аолу (Беллегард, 67), Сиссоко (Диарра, 89), Гамейро (Кандиль, 81), Айорк (Диалло, 82).
«Сент-Этьен»: Грин (Байич, 41), Колодзейчак (Диуссе, 78), Над, Мукуди, Будебуз (Аушиш, 64), Юссуф, Камара, Нейу, Хазри (Амума, 64), Буанга, Норден (Гурна-Дуат, 46).
Предупреждения: Мукуди, 11. Гильбер, 19. Ле Маршан, 45. Каси, 83. Гурна-Дуат, 88.
Удаление: Юссуф, 44.
Судья: Лесаж (Франция).
17 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
«Брест» — «Реймс» — 1:1 (0:1)
Голы: Фас, 12 (0:1). Онора, 74 (1:1).
«Брест»: Бизот, Фоссюрье, Шардонне, Дюверн (Уронен, 87), Брассье, Февр (Баджи, 87), Мбок (Белькебла, 35), Магнетти, Мунье (Саид, 87), Онора, Ле Дуарон (Кардона, 60).
«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Лопи (Дукуре, 46), Кеббаль (Бериша, 75), Мбюкю (ван Берген, 66), Туре (Коффи, 46), Флип (Сиссоко, 71).
Предупреждения: Мбок, 11. Туре, 26. Февр, 32. Гравиллон, 61. Коффи, 66. ван Берген, 90. Ларсоннье, 90+2.
Судья: Стина (Франция).
17 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Бордо» — «Нант» — 1:1 (0:0)
Голы: Хван Уй Джо, 62 (1:0). Чиривелья, 75 (1:1).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш, Медьюб (Пембеле, 82), Отавиу, Адли (Франсержиу, 70), Онана, Хван Уй Джо (Ньянг, 74), Дилросюн (Калу, 82), Мара (Элис, 70).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 65), Аппиа, Паллуа, Жиротто, Сиприен (Мутуссами, 65), Блас (Перейра де Са, 90+1), Чиривелья, Саймон (Коко, 90+1), Коло Муани, Букари (Кулибали, 54).
Предупреждения: Фабиу да Силва, 42. Паллуа, 45+1. Отавиу, 57. Мутуссами, 68. Косьельни, 85.
Судья: Делажо (Франция).
17 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
«Метц» — «Ренн» — 0:3 (0:3)
Голы: Лаборд, 24 (0:1). Сулемана, 37 (0:2). Террье, 45 (0:3).
«Метц»: Укиджа, Юдоль, Жемерсон (Сабали, 80), Пажо (Алакуш, 46), Н`Дорам, Сарр (Тшимбембе, 57), Мбенг, Нгюетт (Б.Траоре, 46), Де Превиль, Булая, Гей (Яде, 46).
«Ренн»: Гомис, А.Траоре, Мелинг (Трюффер, 68), Агерд, Омари (Баде, 57), Мартен, Буриго, Тэ, Лаборд (Майер, 68), Террье (Сантамария, 76), Сулемана (Гирасси, 68).
Предупреждения: Омари, 3. Пажо, 20. Яде, 64. Мбенг, 72.
Судья: Мийо (Франция).
17 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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