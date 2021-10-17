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«Страсбург» разгромил «Сент-Этьен», забив 5 мячей

17:57
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«Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Страсбурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Максим Ле Маршан, Кевин Гамейро, Людовик Ажорк и Хабиб Диалло. У «Сент-Этьена» пенальти реализовал Вахби Хазри, а полузащитник Зеду Юссуф отправил мяч в собственные ворота и получил красную карточку на 44-й минуте.

В параллельном матче «Брест» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1). Также разошлись миром «Бордо» и «Нант» — 1:1. Еще в одной встрече «Ренн» уверенно обыграл «Метц» — 3:0.

Чемпионат Франции. Лига 1 

10-й тур

«Страсбур» — «Сент-Этьен» — 5:1 (2:1)

Голы: Ле Маршан, 26 (1:0). Юссуф, 38 — в свои ворота (2:0). Хазри, 45+5 — с пенальти (2:1). Гамейро, 69 (3:1). Айорк, 73 (4:1). Диалло, 85 (5:1). 
«Страсбур»: Селс, Гильбер, Ле Маршан, Каси, Ньямси, Перрен, Льенар (Прцич, 67), Аолу (Беллегард, 67), Сиссоко (Диарра, 89), Гамейро (Кандиль, 81), Айорк (Диалло, 82).

«Сент-Этьен»: Грин (Байич, 41), Колодзейчак (Диуссе, 78), Над, Мукуди, Будебуз (Аушиш, 64), Юссуф, Камара, Нейу, Хазри (Амума, 64), Буанга, Норден (Гурна-Дуат, 46).

Предупреждения: Мукуди, 11. Гильбер, 19. Ле Маршан, 45. Каси, 83. Гурна-Дуат, 88.

Удаление: Юссуф, 44.

Судья: Лесаж (Франция).

17 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Брест» — «Реймс» — 1:1 (0:1)

Голы: Фас, 12 (0:1). Онора, 74 (1:1). 

«Брест»: Бизот, Фоссюрье, Шардонне, Дюверн (Уронен, 87), Брассье, Февр (Баджи, 87), Мбок (Белькебла, 35), Магнетти, Мунье (Саид, 87), Онора, Ле Дуарон (Кардона, 60).

«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Лопи (Дукуре, 46), Кеббаль (Бериша, 75), Мбюкю (ван Берген, 66), Туре (Коффи, 46), Флип (Сиссоко, 71).

Предупреждения: Мбок, 11. Туре, 26. Февр, 32. Гравиллон, 61. Коффи, 66. ван Берген, 90. Ларсоннье, 90+2. 

Судья: Стина (Франция).

17 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Бордо» — «Нант» — 1:1 (0:0)

Голы: Хван Уй Джо, 62 (1:0). Чиривелья, 75 (1:1). 

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш, Медьюб (Пембеле, 82), Отавиу, Адли (Франсержиу, 70), Онана, Хван Уй Джо (Ньянг, 74), Дилросюн (Калу, 82), Мара (Элис, 70).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 65), Аппиа, Паллуа, Жиротто, Сиприен (Мутуссами, 65), Блас (Перейра де Са, 90+1), Чиривелья, Саймон (Коко, 90+1), Коло Муани, Букари (Кулибали, 54).

Предупреждения: Фабиу да Силва, 42. Паллуа, 45+1. Отавиу, 57. Мутуссами, 68. Косьельни, 85. 

Судья: Делажо (Франция).

17 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Метц» — «Ренн» — 0:3 (0:3)

Голы: Лаборд, 24 (0:1). Сулемана, 37 (0:2). Террье, 45 (0:3). 

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Жемерсон (Сабали, 80), Пажо (Алакуш, 46), Н`Дорам, Сарр (Тшимбембе, 57), Мбенг, Нгюетт (Б.Траоре, 46), Де Превиль, Булая, Гей (Яде, 46).

«Ренн»: Гомис, А.Траоре, Мелинг (Трюффер, 68), Агерд, Омари (Баде, 57), Мартен, Буриго, Тэ, Лаборд (Майер, 68), Террье (Сантамария, 76), Сулемана (Гирасси, 68).

Предупреждения: Омари, 3. Пажо, 20. Яде, 64. Мбенг, 72. 

Судья: Мийо (Франция).

17 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

Страсбур — Сент-Этьен

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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