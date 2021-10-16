Чемпионат Франции, расписание матчей 10-го тура. «Лион» — «Монако» и другие встречи
15 октября, пятница
«ПСЖ» — «Анже» — 2.1 (0.1)
Голы. Фюльжини, 36 (0.1). Данилу Перрейра, 69 (1.1). Мбаппе, 87 — с пенальти (2.1).
«ПСЖ». Доннарумма, Кимпембе, Диалло (Бернат, 63), Керер, Дагба (Хакими, 72), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перрейра, Рафинья (Вейналдум, 63), Верратти, Икарди, Мбаппе (Дина Эбимбе, 90+4).
«Анже». Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель, Кабо, Фюльжини (Унаи, 77), Менди, Буфаль (Баокен, 77), Шо (Браими, 64).
Предупреждения. Капель, 85. Верратти, 90+3.
Судья. Дешепи.
15 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
16 октября, суббота
17 октября, воскресенье
16.00. «Страсбур» — «Сент-Этьен»
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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