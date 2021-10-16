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Чемпионат Франции, расписание матчей 10-го тура. «Лион» — «Монако» и другие встречи

15:10
Виссам Бен Йеддер. Фото AFP
Виссам Бен Йеддер. Фото AFP
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Все матчи 10-го тура чемпионата Франции. «Лион» примет «Монако» и другие игры лиги 1.

15 октября, пятница

«ПСЖ» — «Анже» — 2.1 (0.1)
Голы. Фюльжини, 36 (0.1). Данилу Перрейра, 69 (1.1). Мбаппе, 87 — с пенальти (2.1).
«ПСЖ». Доннарумма, Кимпембе, Диалло (Бернат, 63), Керер, Дагба (Хакими, 72), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перрейра, Рафинья (Вейналдум, 63), Верратти, Икарди, Мбаппе (Дина Эбимбе, 90+4).
«Анже». Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель, Кабо, Фюльжини (Унаи, 77), Менди, Буфаль (Баокен, 77), Шо (Браими, 64).
Предупреждения. Капель, 85. Верратти, 90+3.
Судья. Дешепи.
15 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

16 октября, суббота

18.00. «Клермон» — «Лилль»

Клермон Фут — Лилль

22.00. «Лион» — «Монако»

Лион — Монако

17 октября, воскресенье

14.00. «Труа» — «Ницца»

Труа — Ницца

16.00. «Бордо» — «Нант»

Бордо — Нант

16.00. «Брест» — «Реймс»

Брест — Реймс

16.00. «Метц» — «Ренн»

Метц — Ренн

16.00. «Страсбур» — «Сент-Этьен»

Страсбур — Сент-Этьен

18.00. «Монпелье» — «Ланс»

Монпелье — Ланс

21.45. «Марсель» — «Лорьян»

Марсель — Лорьян

Смотреть трансляции игр лиги 1 можно на каналах «Матч»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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Валенсия

П1

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1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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