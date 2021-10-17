В СМИ рассказали о предполагаемой любовнице Икарди
Стало известно, кто может стать причиной развода форварда «ПСЖ» Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары.
Ранее Ванда заявила, что ее супруг изменил ей.
«Ты убил еще одну семью ради проститутки», — написала Нара в сторис Instagram. Позже жена аргентинца удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
По данным ряда СМИ (в частности, La Gazzetta dello Sport), У Икарди роман с 29-летней аргентинской аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). При этом указано, что в семье Икарди давно большие проблемы, и пара готовится расторгнуть брак.
У Чины Суарес есть двое дочерей и сын от отношений с актерами Николасом Кабре и Бенхамином Викуньей. 34-летняя Ванда Нара и 28-летний Мауро Икарди в браке с 2014 года. До этого ее супругом был другой аргентинский футболист Макси Лопес, от которого она и ушла к Икарди. У Нары и Лопеса в браке родилось трое сыновей, футболист заявлял, что ему не дают видеться с детьми. В браке с Икарди Ванда родила двух дочерей.
В последнее время супруга также была агентом Икарди. В частности, он вела переговоры с «ПСЖ» о переходе из «Интера».
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