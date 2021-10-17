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В СМИ рассказали о предполагаемой любовнице Икарди

17:24
Чина Суарес. Фото Marca
Чина Суарес. Фото Marca
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Стало известно, кто может стать причиной развода форварда «ПСЖ» Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары.

Ранее Ванда заявила, что ее супруг изменил ей.

«Ты убил еще одну семью ради проститутки», — написала Нара в сторис Instagram. Позже жена аргентинца удалила из своего профиля все фотографии с мужем.

По данным ряда СМИ (в частности, La Gazzetta dello Sport), У Икарди роман с 29-летней аргентинской аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес (полное имя — Мария Эухения Суарес Риверо). При этом указано, что в семье Икарди давно большие проблемы, и пара готовится расторгнуть брак.

У Чины Суарес есть двое дочерей и сын от отношений с актерами Николасом Кабре и Бенхамином Викуньей. 34-летняя Ванда Нара и 28-летний Мауро Икарди в браке с 2014 года. До этого ее супругом был другой аргентинский футболист Макси Лопес, от которого она и ушла к Икарди. У Нары и Лопеса в браке родилось трое сыновей, футболист заявлял, что ему не дают видеться с детьми. В браке с Икарди Ванда родила двух дочерей.

В последнее время супруга также была агентом Икарди. В частности, он вела переговоры с «ПСЖ» о переходе из «Интера».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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ТБ 2.5

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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