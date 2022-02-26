«Страсбур» и «Ницца» не забили голов в матче чемпионата Франции

«Страсбур» и «Ницца» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Команды не смогли забить голов. На 48-й минуте с поля за грубый фол был удален защитник «Ниццы» Данте.

«Ницца» набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Страсбура» 43 очка и пятая позиция.