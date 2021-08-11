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Стефен Карри отреагировал на переход Месси в «ПСЖ»

14:53
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Оба игрока выступают под 30-м номером.

«У Месси хороший вкус, как я вижу. Удачи в «ПСЖ», друг мой», — написал Карри в Twitter.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

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Сергей Разин все материалы автора

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