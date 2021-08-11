Стефен Карри отреагировал на переход Месси в «ПСЖ»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Оба игрока выступают под 30-м номером.

«У Месси хороший вкус, как я вижу. Удачи в «ПСЖ», друг мой», — написал Карри в Twitter.

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy ?? pic.twitter.com/7Lj6S0tevb — Stephen Curry (@StephenCurry30) August 10, 2021

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».