Стефен Карри отреагировал на переход Месси в «ПСЖ»
14:53
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». Оба игрока выступают под 30-м номером.
«У Месси хороший вкус, как я вижу. Удачи в «ПСЖ», друг мой», — написал Карри в Twitter.
Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy ?? pic.twitter.com/7Lj6S0tevb— Stephen Curry (@StephenCurry30) August 10, 2021
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».
Читайте также
«Спартак» — сплошное разочарование. Но виноват не Витория». Жесткое мнение из Италии о провале красно-белых в Лиге чемпионов
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю