Жена Месси высказалась о переходе мужа в «ПСЖ»

Антонелла Рокуццо, жена экс-капитана «Барселоны» Лионеля Месси, поделилась эмоциями от перехода мужа в «ПСЖ».

«Прекрасный этап завершен, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всем», — написала Антонелла Рокуццо в Instagram.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».