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Жена Месси высказалась о переходе мужа в «ПСЖ»

19:25
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Антонелла Рокуццо, жена экс-капитана «Барселоны» Лионеля Месси, поделилась эмоциями от перехода мужа в «ПСЖ».

«Прекрасный этап завершен, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всем», — написала Антонелла Рокуццо в Instagram.

 

 

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSbtfZBKp6I/

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы