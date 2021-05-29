Стефан возглавил «Страсбур»

«Страсбур» объявил о назначении на пост главного тренера Жюльена Стефана. Он заменит Тьерри Лоре.

В начале этой недели эльзасский клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 57-летним специалистом, который пять лет работал с командой.

В этом сезоне «Страсбур» набрал 42 очка в 38 матчах и стал 15-м в чемпионате Франции. Ранее под руководством Лоре команда выиграла Кубок лиги.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Julien St?phan se sont mis d'accord pour un contrat de trois ans.

?? https://t.co/I4bpSn08ks pic.twitter.com/FjTivl6Nxx — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 28, 2021

40-летний Стефан с 2012 года работал тренером сначала с молодежными командами «Ренна», а затем с основной. Под его руководством красно-черные провели 110 матчей на профессиональном уровне, в которых одержали 49 побед и 24 раза сыграли вничью.