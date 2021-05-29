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«ПСЖ» не станет выкупать Флоренци у «Ромы» и попытается приобрести Хакими

07:30
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«ПСЖ» отказался выкупать у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане не рассчитывают на 30-летнего итальянца в долгосрочной перспективе. Сообщается, что «ПСЖ» попытается купить защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Итальянский клуб хочет получить за игрока 60 миллионов евро.

Флоренци выступал за «ПСЖ» на правах аренды из «Ромы» в сезоне-2020/21. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 36 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Хакими провел 45 матчей за «Интер» в минувшем сезоне, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.

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