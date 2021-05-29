«ПСЖ» не станет выкупать Флоренци у «Ромы» и попытается приобрести Хакими

«ПСЖ» отказался выкупать у «Ромы» защитника Алессандро Флоренци, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане не рассчитывают на 30-летнего итальянца в долгосрочной перспективе. Сообщается, что «ПСЖ» попытается купить защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Итальянский клуб хочет получить за игрока 60 миллионов евро.

Never been in doubt. Alessandro Florenzi will leave PSG and come back to Roma — buy option won't be triggered. ?



PSG are in talks with Inter to sign Achraf Hakimi on a permanent deal as reported tonight — Inter want more than € 60m to sell their RB. ??? #PSG https://t.co/EAYDM5QBnq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2021

Флоренци выступал за «ПСЖ» на правах аренды из «Ромы» в сезоне-2020/21. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 36 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Хакими провел 45 матчей за «Интер» в минувшем сезоне, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего марокканца в 50 миллионов евро.