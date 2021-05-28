Неймар лишился крупного контракта со спонсором из-за обвинений в сексуальном домогательстве

Нападающий «ПСЖ» Неймар лишился спонсорского контракта с компанией Nike из-за обвинений в сексуальном домогательстве.

«Наша компания прекратила отношения со спортсменом, поскольку он отказался добросовестно сотрудничать в расследовании утверждений в неподобающем поведении с его стороны по отношению к одной из сотрудниц», — приводит The Wall Street Journal слова исполнительного вице-президента Nike Хиллари Крэйн.

The Wall Street Journal сообщает, что в 2016 году одна из сотрудниц Nike рассказала о том, что Неймар принуждал ее к интимным отношениям во время работы над одной из рекламных акций. После этого компания начала расследование инцидента.

Nike расторгла соглашение с Неймаром в августе 2020 года в одностороннем порядке без объяснения причин.