Футбол
Франция

Новости

Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар лишился крупного контракта со спонсором из-за обвинений в сексуальном домогательстве

10:32
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Неймар лишился спонсорского контракта с компанией Nike из-за обвинений в сексуальном домогательстве.

«Наша компания прекратила отношения со спортсменом, поскольку он отказался добросовестно сотрудничать в расследовании утверждений в неподобающем поведении с его стороны по отношению к одной из сотрудниц», — приводит The Wall Street Journal слова исполнительного вице-президента Nike Хиллари Крэйн.

The Wall Street Journal сообщает, что в 2016 году одна из сотрудниц Nike рассказала о том, что Неймар принуждал ее к интимным отношениям во время работы над одной из рекламных акций. После этого компания начала расследование инцидента.

Nike расторгла соглашение с Неймаром в августе 2020 года в одностороннем порядке без объяснения причин.

Дополнительная информация:

https://www.wsj.com/articles/nike-split-with-neymar-amid-sexual-assault-probe-11622159616?mod=hp_lead_pos1

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 28 мая
Эксклюзивное видео с закрытых похорон вдовы Филатова Шацкой
Убийцам рэпера в Омске, мстившим за измену с женой, вынесли приговор
Найден подавляющий коронавирус в организме сок

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд