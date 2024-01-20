Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Родезом» в Кубке Франции

Стал известен стартовый состав «Монако» на гостевой матч против «Родеза» в 1/16 финала Кубка Франции.

Игра пройдет на стадионе «Поль Линьон» в Родезе. Начало — в 19:30 по московскому времени.

С первых минут появится российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Монако»: Маецки, Матсима, Керер, Уттара, Вандерсон, Диоп, Фофана, Закария, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.