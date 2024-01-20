Хет-трик Бен-Йеддера принес «Монако» победу над «Родезом» в Кубке Франции, Головин отыграл весь матч
«Монако» на выезде обыграл «Родез» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.
Хет-трик за монегасков оформил Виссам Бен-Йеддер. Форвард реализовал пенальти на 10-й минуте и забил с игры на 50-й и 58-й минутах.
Единственный гол хозяев на 21-й минуте забил Стоне Мамбо.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды. Его заменили в концовке матча.
«Монако» вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Соперник команды Ади Хюттера определится позднее.
Источник: Сетка Кубка Франции
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|35
|
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|18
|10
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|4
|27-15
|34
|
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|33
|
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|31
|
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|
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|
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|
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|3
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|
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|8
|7
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|17
|
15
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
16
|Лион
|18
|4
|4
|10
|17-30
|16
|
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|Клермон Фут
|18
|3
|5
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|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|- : -
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|- : -
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
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|28.01
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|
Тулуза – Ланс
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|28.01
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ПСЖ – Брест
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Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|8
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
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Усман Дембеле
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Гавр
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