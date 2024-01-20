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Сегодня, 21:30

Хет-трик Бен-Йеддера принес «Монако» победу над «Родезом» в Кубке Франции, Головин отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родез» — «Монако».
Фото Global Look Press

«Монако» на выезде обыграл «Родез» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.

Хет-трик за монегасков оформил Виссам Бен-Йеддер. Форвард реализовал пенальти на 10-й минуте и забил с игры на 50-й и 58-й минутах.

Единственный гол хозяев на 21-й минуте забил Стоне Мамбо.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды. Его заменили в концовке матча.

«Монако» вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Соперник команды Ади Хюттера определится позднее.

Франция. Кубок. 1/16 финала
20 янв, 19:30. Stade Paul Lignon (Родез)
Родез
1:3
Монако
Франция. Кубок. 1/16 финала
20 янв, 19:30. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
2:3
Ницца
Франция. Кубок. 1/16 финала
20 янв, 19:30. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:1
Лаваль
Франция. Кубок. 1/16 финала
20 янв, 19:30. Stade du Hainaut (Валансьен)
Валансьен
2:1
Пари ФК
Франция. Кубок. 1/16 финала
20 янв, 19:30. Stade Firmin-Daudou (Трелиссак)
Трелисак
1:2
Брест

Источник: Сетка Кубка Франции
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
1
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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Родезом» в Кубке Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Лион

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