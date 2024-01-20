Хет-трик Бен-Йеддера принес «Монако» победу над «Родезом» в Кубке Франции, Головин отыграл весь матч

«Монако» на выезде обыграл «Родез» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 3:1.

Хет-трик за монегасков оформил Виссам Бен-Йеддер. Форвард реализовал пенальти на 10-й минуте и забил с игры на 50-й и 58-й минутах.

Единственный гол хозяев на 21-й минуте забил Стоне Мамбо.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды. Его заменили в концовке матча.

«Монако» вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Соперник команды Ади Хюттера определится позднее.