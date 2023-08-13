Стала известна возможная зарплата Неймара в «Аль-Хиляле»
Стала известна возможная зарплата форварда «ПСЖ» Неймара, которую он будет получать в «Аль-Хиляле», сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна.
В СМИ писали, что бразилец в ближайшее время станет игроком саудовского клуба.
По данным источника, «Аль-Хиляль» предложил Неймару более 100 миллионов евро за сезон. В клубе уверены в успешном закрытии сделки.
31-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.
Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|3 : 2
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|2
|
|
Витинья
Марсель
|1
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Лилиан Брассье
Брест
|1
|0
|1