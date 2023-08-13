«Брест» в большинстве обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции

«Брест» на своем поле обыграл «Ланс» в матче первого тура чемпионата Франции — 3:2.

У победителей голы забили Кенни Лала и Ромен Дель Кастильо, сделавший дубль. У «Ланса» отличились Флориан Сотока и Дейвье Машаду.

«Ланс» остался в меньшинстве на 82-й минуте. Красную карточку получил полузащитник Адриен Томассон.

В следующем туре сыграет с «Гавром» 20 августа. «Ланс» встретится с «Ренном» в этот же день.