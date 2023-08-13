«Брест» в большинстве обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции
«Брест» на своем поле обыграл «Ланс» в матче первого тура чемпионата Франции — 3:2.
У победителей голы забили Кенни Лала и Ромен Дель Кастильо, сделавший дубль. У «Ланса» отличились Флориан Сотока и Дейвье Машаду.
«Ланс» остался в меньшинстве на 82-й минуте. Красную карточку получил полузащитник Адриен Томассон.
В следующем туре сыграет с «Гавром» 20 августа. «Ланс» встретится с «Ренном» в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|3 : 2
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|2
|
|
Витинья
Марсель
|1
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Лилиан Брассье
Брест
|1
|0
|1
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