«Аль-Хиляль» готов платить около 160 миллионов евро Неймару за два сезона

Форвард «ПСЖ» Неймар договорился с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о двухлетнем контракте, в течение которого он получит почти 160 миллионов евро, сообщает Lequipe.

По данным источника, на данный момент стороны обсуждают детали сделки.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону».

31-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).