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Сегодня, 17:24

«Аль-Хиляль» готов платить около 160 миллионов евро Неймару за два сезона

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Неймар договорился с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о двухлетнем контракте, в течение которого он получит почти 160 миллионов евро, сообщает Lequipe.

По данным источника, на данный момент стороны обсуждают детали сделки.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону».

31-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
4
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
5
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
6
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
10
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
11
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
16
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
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Страсбур – Лион
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Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 2
Витинья

Витинья

Марсель

 1
Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
Маршалл Мунетси

Маршалл Мунетси

Реймс

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Лилиан Брассье

Лилиан Брассье

Брест

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