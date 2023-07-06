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Шкриньяр — о переходе в «ПСЖ»: «Рад быть частью этого замечательного клуба»

Мария Гусева
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Защитник Милан Шкриньяр прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».

Соглашение 28-летнего словака с парижанами рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Я очень счастлив, чувствую себя прекрасно и очень рад быть частью этого замечательного клуба. «Пари Сен-Жермен» — один из лучших клубов мира с игроками мирового класса и невероятными болельщиками, — цитирует пресс-служба клуба Шкриньяра. — Последние несколько месяцев были для меня непростыми, я был травмирован, у меня были проблемы со спиной. Но сейчас уже лучше, чувствую себя прекрасно. Я сыграл два матча со сборной Словакии, так что я готов».

30 июня у Шкриньяра истек контракт с «Интером». Защитник выступал за «нерадзурри» с 2017 года. Он провел за миланский клуб 246 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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