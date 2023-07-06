Шкриньяр — о переходе в «ПСЖ»: «Рад быть частью этого замечательного клуба»
Защитник Милан Шкриньяр прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».
Соглашение 28-летнего словака с парижанами рассчитано до 30 июня 2028 года.
«Я очень счастлив, чувствую себя прекрасно и очень рад быть частью этого замечательного клуба. «Пари Сен-Жермен» — один из лучших клубов мира с игроками мирового класса и невероятными болельщиками, — цитирует пресс-служба клуба Шкриньяра. — Последние несколько месяцев были для меня непростыми, я был травмирован, у меня были проблемы со спиной. Но сейчас уже лучше, чувствую себя прекрасно. Я сыграл два матча со сборной Словакии, так что я готов».
30 июня у Шкриньяра истек контракт с «Интером». Защитник выступал за «нерадзурри» с 2017 года. Он провел за миланский клуб 246 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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