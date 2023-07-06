Защитник Ассиньон продлил контракт с «Ренном»
«Ренн» на официальном сайте сообщил, что защитник Лоренц Ассиньон продлил контракт с клубом.
Новое соглашение 23-летнего француза рассчитано до 30 июня 2027 года.
«У меня хорошие отношения со всеми в клубе, — цитирует пресс-служба «Ренна» Ассиньона. — Условия работы отличные. С прошлого сезона я чувствую себя сильнее, многому научился. Травмы не сломали меня, но научили управлять собой по-другому. Это позволило мне двигаться вперед».
В сезоне-2022/23 Ассиньон провел за «Ренн» 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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