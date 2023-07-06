Защитник Ассиньон продлил контракт с «Ренном»

«Ренн» на официальном сайте сообщил, что защитник Лоренц Ассиньон продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 23-летнего француза рассчитано до 30 июня 2027 года.

«У меня хорошие отношения со всеми в клубе, — цитирует пресс-служба «Ренна» Ассиньона. — Условия работы отличные. С прошлого сезона я чувствую себя сильнее, многому научился. Травмы не сломали меня, но научили управлять собой по-другому. Это позволило мне двигаться вперед».

В сезоне-2022/23 Ассиньон провел за «Ренн» 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.