«ПСЖ» объявил о подписании Шкриньяра

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«ПСЖ» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Миланом Шкриньяром.

Соглашение 28-летнего словака с парижанами рассчитано до 30 июня 2028 года.

30 июня у Шкриньяра истек контракт с «Интером». Защитник выступал за «нерадзурри» с 2017 года. Он провел за миланский клуб 246 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

В составе «Интера» Шкриньяр выигрывал чемпионат Италии (2020/21), Кубок страны (2021/22, 2022/23) и Суперкубок Италии (2021 и 2022).