«ПСЖ» объявил о подписании Шкриньяра
«ПСЖ» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Миланом Шкриньяром.
Соглашение 28-летнего словака с парижанами рассчитано до 30 июня 2028 года.
30 июня у Шкриньяра истек контракт с «Интером». Защитник выступал за «нерадзурри» с 2017 года. Он провел за миланский клуб 246 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
В составе «Интера» Шкриньяр выигрывал чемпионат Италии (2020/21), Кубок страны (2021/22, 2022/23) и Суперкубок Италии (2021 и 2022).
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|Ланс
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
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|0-0
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5
|Лилль
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6
|Монако
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|0-0
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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