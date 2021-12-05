Хет-трик Террье принес «Ренну» разгромную победу над «Сент-Этьеном»
«Ренн» разгромил «Сент-Этьен» в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 5:0. Хет-трик оформил нападающий Мартин Террье.
«Ренн» набрал 31 очко и поднялся на 2-ю позицию в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 12 баллами в активе продолжает идти на последнем месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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