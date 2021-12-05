«Монако» — «Метц»: Головин начнет игру в запасе
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 17-го тура чемпионата Франции с «Метцем». Российский полузащитник Александр Головин попал в число запасных.
Матч «Монако» — «Метц» состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало встречи — в 17.00 (мск).
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