«Монако» — «Метц»: Головин вышел на замену во втором тайме
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену во втором тайме 17-го тура чемпионата Франции против «Метца».
Россиянин вышел на поле на 59-й минуте. Он заменил Софьяна Диопа.
На момент замены «Монако» вел со счетом 3:0.
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