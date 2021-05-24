Руди Гарсия — о поражении от «Ниццы»: «Меня беспокоит, что я так ухожу из «Лиона»
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал итоги сезона после заключительного тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:3).
«Для нас это кошмарный сценарий. Мы не смогли обыграть команду, которая не играла. У нас был хороший первый тайм, перед перерывом мы вели в счете. Второй тайм вышел плохим. Вина в первую очередь моя, а потом уже команды. Меня беспокоит, что я так ухожу. Это закон спорта.
На этом приключение заканчивается. Это был отличный сезон, но нам не удалось вернуть трофей президенту, клубу и болельщикам. Это неправильная нота этого конца сезона», — приводит слова Гарсии официальный сайт клуба.
По итогам сезона «Лион» занял четвертое место в чемпионате Франции, упустив возможность попасть в Лигу чемпионов, опередив «Монако». Лионцы квалифицировались в Лигу Европы.
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