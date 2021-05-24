Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал итоги сезона после заключительного тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:3).

«Для нас это кошмарный сценарий. Мы не смогли обыграть команду, которая не играла. У нас был хороший первый тайм, перед перерывом мы вели в счете. В торой тайм вышел плохим. Вина в первую очередь моя, а потом уже команды. Меня беспокоит, что я так ухожу. Это закон спорта.

На этом приключение заканчивается. Это был отличный сезон, но нам н е удалось вернуть трофей президенту, клубу и болельщикам. Это неправильная нота этого конца сезона » , — приводит слова Гарсии официальный сайт клуба.