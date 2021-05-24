В «ПСЖ» уверены в продлении контракта с Мбаппе
07:43
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе в парижской команде.
«Мбаппе — игрок «ПСЖ» и им и останется. Не беспокоюсь об этом. Будьте уверены, он хочет остаться в «ПСЖ», так и будет.
Переговоры о продлении контракта не заблокированы. Мы в этом плане абсолютно спокойны», — сказал Аль-Хелайфи в эфире телеканала Canal Plus.
Контракт 22-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
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