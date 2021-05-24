Эмоции игроков «Лилля» после первого чемпионства за 10 лет. Видео

«Лилль» в заключительном туре чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 2:1.

Эта победа гарантировала «Лиллю» первое место в турнирной таблице и звание чемпиона Франции впервые с сезона-2010/11. Всего на счету команды четыре чемпионств.

После финального свистка игроки «Лилля» не смогли сдержать эмоции и выбежали на поле.