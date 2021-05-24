Эмоции игроков «Лилля» после первого чемпионства за 10 лет. Видео
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«Лилль» в заключительном туре чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 2:1.
Эта победа гарантировала «Лиллю» первое место в турнирной таблице и звание чемпиона Франции впервые с сезона-2010/11. Всего на счету команды четыре чемпионств.
После финального свистка игроки «Лилля» не смогли сдержать эмоции и выбежали на поле.
?? «Лилль» это сделал! Радость парней, которые сегодня стали новыми королями Франции ??? pic.twitter.com/xZcOGnZ75t— Матч ТВ (@MatchTV) May 23, 2021
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