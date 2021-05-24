Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Эмоции игроков «Лилля» после первого чемпионства за 10 лет. Видео

00:43
Игроки &quot;Лилля&quot; отмечают победу в чемпионате Франции. Фото Reuters
Игроки &amp;quot;Лилля&amp;quot; отмечают победу в чемпионате Франции. Фото Reuters
Теги:

«Лилль» в заключительном туре чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 2:1.

Эта победа гарантировала «Лиллю» первое место в турнирной таблице и звание чемпиона Франции впервые с сезона-2010/11. Всего на счету команды четыре чемпионств.

После финального свистка игроки «Лилля» не смогли сдержать эмоции и выбежали на поле.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада выдала худший старт в истории на ЧМ и занимает последнее место по результативности на турнире
Мужчину зверски убили у "Москва-Сити"
Любит залегать на дно: Юлиан об исчезновении Андрейченко
Певец из Великобритании получил ноль баллов на «Евровидении»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд