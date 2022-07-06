Головин попал в стартовый состав в товарищеском матче «Монако» против «Аустрии»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды в товарищеском матче против «Аустрии».

Встреча проходит в рамках шестидневного сбора клуба в Португалии. В четверг, 7 июля к команде присоединится новичок «Монако» нападающий Такуми Минамино, который перешел из «Ливерпуля».

Следующий матч монегаски проведут против португальского клуба «Портимоненсе» 9 июля.