Головин попал в стартовый состав в товарищеском матче «Монако» против «Аустрии»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды в товарищеском матче против «Аустрии».
Встреча проходит в рамках шестидневного сбора клуба в Португалии. В четверг, 7 июля к команде присоединится новичок «Монако» нападающий Такуми Минамино, который перешел из «Ливерпуля».
Следующий матч монегаски проведут против португальского клуба «Портимоненсе» 9 июля.
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
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|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
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Тулуза – Ницца
|- : -
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