37-летний голкипер Манданда покинул «Марсель». Он провел за команду более 600 матчей

Голкипер Стив Манданда покидает «Марсель». Стороны решили расторгнуть контракт, который был рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба

37-летний Манданда выступал за «Марсель» с 2007 года, когда перешел в клуб из «Гавра».

Он лишь на один сезон уходил английский «Кристал Пэлас», но потом вернулся в «Марсель».

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в «Ренне».

В общей сложности Манданда провел за «Марсель» 613 матчей. В составе команды он становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок французской лиги (трижды) и Суперкубок страны (дважды).

Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.