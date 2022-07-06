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37-летний голкипер Манданда покинул «Марсель». Он провел за команду более 600 матчей

37-летний голкипер Манданда покинул «Марсель»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стив Манданда.
Фото ФК «Марсель».

Голкипер Стив Манданда покидает «Марсель». Стороны решили расторгнуть контракт, который был рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба

37-летний Манданда выступал за «Марсель» с 2007 года, когда перешел в клуб из «Гавра».

Он лишь на один сезон уходил английский «Кристал Пэлас», но потом вернулся в «Марсель».

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в «Ренне».

В общей сложности Манданда провел за «Марсель» 613 матчей. В составе команды он становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок французской лиги (трижды) и Суперкубок страны (дважды).

Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.

Стив Манданда
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