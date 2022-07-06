37-летний голкипер Манданда покинул «Марсель». Он провел за команду более 600 матчей
37-летний голкипер Манданда покинул «Марсель»
Голкипер Стив Манданда покидает «Марсель». Стороны решили расторгнуть контракт, который был рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба
37-летний Манданда выступал за «Марсель» с 2007 года, когда перешел в клуб из «Гавра».
Он лишь на один сезон уходил английский «Кристал Пэлас», но потом вернулся в «Марсель».
По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в «Ренне».
В общей сложности Манданда провел за «Марсель» 613 матчей. В составе команды он становился чемпионом Франции и выигрывал Кубок французской лиги (трижды) и Суперкубок страны (дважды).
Со сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году.
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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