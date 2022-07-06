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Сегодня, 09:47

«Монако» хочет арендовать полузащитника «Лестера» Сумаре

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монако» интересуется полузащитником «Лестера» Бубакари Сумаре, сообщает The Athletic.

По информации источника, монегаски хотят арендовать 23-летнего француза до конца следующего сезона.

Сумаре перешел в «Лестер» из «Лилля» в июле 2021 года за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах «лис» и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

Александр Головин с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. У Головина будут звездные одноклубники. «Монако» нацелился на групповой турнир Лиги чемпионов

Источник: https://theathletic.com/news/boubakary-soumare-monaco-loan-leicester/QtyUCFtmPqYf/
Футбол
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