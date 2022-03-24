Роналдиньо заявил, что хотел бы сыграть в одной команде с Мбаппе

Бывший нападающий «ПСЖ» Роналдиньо рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

«Думаю, Мбаппе — именно тот футболист, с которым я бы хотел поиграть. Мне нравится его манера игры, так что было бы здорово поиграть с ним», — приводит слова Роналдиньо ESPN.

42-летний футболист представлял «ПСЖ» с 2001 по 2003 год. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.