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Роналдиньо: «Мбаппе — именно тот футболист, с которым я бы хотел поиграть»

Роналдиньо заявил, что хотел бы сыграть в одной команде с Мбаппе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «ПСЖ» Роналдиньо рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

«Думаю, Мбаппе — именно тот футболист, с которым я бы хотел поиграть. Мне нравится его манера игры, так что было бы здорово поиграть с ним», — приводит слова Роналдиньо ESPN.

42-летний футболист представлял «ПСЖ» с 2001 по 2003 год. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10106309/ronaldinho-revela-a-espn-jogador-do-futebol-atual-que-gostaria-de-ter-sido-companheiro-me-encanta
Килиан Мбаппе
Роналдиньо
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе пропустит тренировку сборной Франции из-за простуды
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1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Сент-Этьен – Марсель
 - : -
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Страсбур – Ланс
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Труа – Реймс
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

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Марсель

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Йохан Гастьен

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 25 2 5
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Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

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