Мбаппе пропустит тренировку сборной Франции из-за простуды

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нападающий Килиан Мбаппе пропустит тренировку команды. Форвард простудился, информирует RMC Sport.

Сборной Франции предстоит провести два товарищеских матча. 25 марта команда сыграет против Кот-д'Ивуара, а 29-го — против ЮАР.

Ранее футболист «ПСЖ» отсутствовал на обязательных для игроков сборной Франции мероприятиях с участием спонсоров.

Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная.