Ривалдо: «Месси проявил неуважение к «ПСЖ», что очень необычно для него»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо раскритиковал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения «ПСЖ» и в итоге получил от клуба двухнедельную дисквалификацию. Все указывает на то, что он поехал в Саудовскую Аравию, чтобы договориться по своему контракту. Тем не менее мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу, что очень необычно для него. Месси всегда был образцом для подражания, и его критики ждали чего-то подобного, чтобы наброситься на него. Месси мог бы избежать подобного в период, когда лига 1 подходит к концу, а его клуб близок к титулу чемпиона Франции», — написал Ривалдо в своей колонке для Betfair.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста претендуют «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.