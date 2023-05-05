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Сегодня, 14:21

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье подтвердил отстранение Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался об отстранении форварда парижан Лионеля Месси.

«Клуб проинформировал меня о решении отстранить Лео Месси в начале недели. Я решил не комментировать эту историю», — цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
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Лион – Монпелье
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Труа – ПСЖ
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Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
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Тежи Саванье

Монпелье

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Реймс

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Осер

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