Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:03

Стал известен расширенный список футболистов, которыми интересуется «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.
Эмерик Лапорт.
Фото AFP

L'Equipe опубликовал список из 14 игроков, которыми интересуются в «ПСЖ». Французский клуб ищет футболистов по четырем профилям.

Сообщается, что парижане нуждаются в центральном защитнике с ведущей левой ногой, в атлетичном полузащитнике, в атакующем правом вингере и в центральном нападающем.

В первом профиле находятся защитники Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити», Лукас Эрнандес из «Баварии», Эван Н'Дике («Айнтрахт») и Фикайо Томори («Милан»).

В листе атлетичных хавбеков числятся Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Кефрен Тюрам («Ницца»), Юссуф Фофана («Монако») и Ибраим Сангаре (ПСВ).

В списке форвардов парижане рассматривают Виктора Осимхена из «Наполи» и Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 75 очков за 33 матча.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд
Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных турниров
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Эксперты предрекли исход дела против сына Байдена
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Месси в ближайшее время расторгнет контракт с «ПСЖ»

Ривалдо: «Месси проявил неуважение к «ПСЖ», что очень необычно для него»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 - : -
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости