Стал известен расширенный список футболистов, которыми интересуется «ПСЖ»

L'Equipe опубликовал список из 14 игроков, которыми интересуются в «ПСЖ». Французский клуб ищет футболистов по четырем профилям.

Сообщается, что парижане нуждаются в центральном защитнике с ведущей левой ногой, в атлетичном полузащитнике, в атакующем правом вингере и в центральном нападающем.

В первом профиле находятся защитники Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити», Лукас Эрнандес из «Баварии», Эван Н'Дике («Айнтрахт») и Фикайо Томори («Милан»).

В листе атлетичных хавбеков числятся Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Кефрен Тюрам («Ницца»), Юссуф Фофана («Монако») и Ибраим Сангаре (ПСВ).

В списке форвардов парижане рассматривают Виктора Осимхена из «Наполи» и Рандаля Коло Муани из «Айнтрахта».

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 75 очков за 33 матча.