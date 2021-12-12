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«Сент-Этьен» проиграл «Реймсу» в первом матче после отставки Пюэля и остался на последнем месте

00:53
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«Реймс» победил «Сент-Этьен» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Голы забивали Эль Билаль Туре (с пенальти) и Натанэль Мбокю. Гости играли в меньшинстве после удаления Дениса Буанга на 45-й минуте.

«Сент-Этьен» проиграл в первом матче после отставки Клода Пюэля с поста главного тренера. Команда имеет 12 очков и остается на последнем, 20-м месте. У «Реймса» 22 очка и 14-я позиция.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 дек, 23:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:0
Сент-Этьен
Голы
Туре, 23 (1:0), Мбюкю, 89 (2:0)
Реймс
Райкович Фас Конан (Локо, 64 ) Гравиллон Фокет Кеббаль (Мбюкю, 74 ) Матусива (Сиссоко, 76 ) Лопи (Кассама, 64 ) Туре (Донис, 64 ) Флип Экитике
Сент-Этьен
Грин (Байич, 46) Колодзейчак Габриэл Силва (Масон, 53) Трауко (Крассо, 88) Над Будебуз Камара Юссуф (Нейу, 53) Хазри Норден (Лери, 74) Буанга
Предупреждения
Конан 53, Фас 54  -  Масон 67, Хазри 79
Удаления
Буанга 45
Судьи
Гайуст

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
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Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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