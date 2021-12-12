«Сент-Этьен» проиграл «Реймсу» в первом матче после отставки Пюэля и остался на последнем месте
«Реймс» победил «Сент-Этьен» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Голы забивали Эль Билаль Туре (с пенальти) и Натанэль Мбокю. Гости играли в меньшинстве после удаления Дениса Буанга на 45-й минуте.
«Сент-Этьен» проиграл в первом матче после отставки Клода Пюэля с поста главного тренера. Команда имеет 12 очков и остается на последнем, 20-м месте. У «Реймса» 22 очка и 14-я позиция.
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