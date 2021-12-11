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«Монпелье» забил четыре безответных мяча «Бресту»

20:51
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«Монпелье» забил четыре безответных мяча «Бресту» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 4:0.

Гости одержали третью победу подряд и набрали 28 очков, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 дек, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:4
Монпелье
Голы
Вахи, 45+1 (0:1), Мавидиди, 47 (0:2), Самбия, 60 (0:3), Жермен, 85 (0:4)
Брест
Бизот Дюверн Брассье Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла (Лан, 78 ) Агуме (Магнетти, 61 ) Февр (Баджи, 85 ) Онора Мунье (Саид, 77 ) Ле Дуарон (Кардона, 61 )
Монпелье
Омлин Суке (Джоаккини, 77) Сако Самбия Козза (Тулер, 89) Ристич (Ойонго, 71) Саванье Ферри (Леруа, 89) Шотар Мавидиди (Делайе, 89) Вахи (Жермен, 46)
Предупреждения
Эрелль 62, Магнетти 84  -  Ферри 89
Судьи
Мийо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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