9 мая «Реймс» дома сыграет с «Монако» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 18.05 по московскому времени.

«Монако» с 71 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. Российский футболист Александр Головин попал в заявку монегасков на предстоящий матч. «Реймс» располагается на 11-й строчке с 42 очками.

Следить за игрой «Реймс» — «Монако» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Реймс» — «Монако»