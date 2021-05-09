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«Реймс» — «Монако»: прямая трансляция матча

16:00
Александр Головин (справа). Фото Reuters
Александр Головин (справа). Фото Reuters
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9 мая «Реймс» дома сыграет с «Монако» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 18.05 по московскому времени.

«Монако» с 71 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. Российский футболист Александр Головин попал в заявку монегасков на предстоящий матч. «Реймс» располагается на 11-й строчке с 42 очками.

Следить за игрой «Реймс» — «Монако» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Реймс» — «Монако»

Реймс — Монако

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