«Сент-Этьен» с минимальным счетом обыграл «Марсель»

«Сент-Этьен» одержал победу над «Марселем» в матче 36-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол встречи забил нападающий хозяев Арно Норден на 43-й минуте.

«Сент-Этьен» с 45 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице. «Марсель» на пятом месте с 56 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Сент-Этьен» — «Марсель» — 1:0 (1:0)

Гол: Норден, 43.

«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди (Колодзейчак, 27), М.Камара, Нейу, Хазри (Гурна-Дуат, 69), Буанга (Юссуф, 86), Норден (Аушиш, 69), Аби (Амума, 69).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар (Сакаи, 61), Лирола, Б.Камара (Ронжье, 61), Балерди, Гей, Пайет, Товен (Бенедетто, 83), Милик, Луис Энрике.

Предупреждения: Товен, 63. Балерди, 67. Колодзейчак, 76. Альваро Гонсалес, 85.

Судья: Амель (Франция).

9 мая. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».