«Реймс» — «Монако»: Головин попал в число запасных
17:14
«Монако» включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Россиянин попал в число запасных.
В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.
В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.
Читайте также
За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю