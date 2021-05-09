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«Реймс» — «Монако»: Головин попал в число запасных

17:14
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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«Монако» включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Россиянин попал в число запасных.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

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