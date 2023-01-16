«ПСЖ» проиграл «Ренну» и потерпел второе поражение в сезоне лиги 1

«ПСЖ» проиграл на выезде «Ренну» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1.

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал защитника Амари Траоре.

В основном составе «ПСЖ» на эту игру вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. Он оказался самый молодым игроком в истории «ПСЖ», сыгравшим в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

«ПСЖ» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне лиги 1. Команда сохраняет первую строчку в турнирной таблице (47 очков), но теперь опережает ближайшего преследователя — «Ланс» — только на 3 балла.

«Ренн» занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 37 очков.