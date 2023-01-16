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«ПСЖ» проиграл «Ренну» и потерпел второе поражение в сезоне лиги 1

Иван Шитик
Корреспондент
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16 января. «Ренн» — «ПСЖ» — 1:0.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» проиграл на выезде «Ренну» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1.

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал защитника Амари Траоре.

В основном составе «ПСЖ» на эту игру вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. Он оказался самый молодым игроком в истории «ПСЖ», сыгравшим в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

«ПСЖ» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне лиги 1. Команда сохраняет первую строчку в турнирной таблице (47 очков), но теперь опережает ближайшего преследователя — «Ланс» — только на 3 балла.

«Ренн» занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 37 очков.

Франция. Лига 1. 19-й тур
15 янв, 22:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
ПСЖ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
2
6
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Полузащитник Заир-Эмери стал самым молодым игроком в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате Франции

Лига 1: «Монако» разгромил «Аяччо», «Ренн» победил «ПСЖ» и другие матчи 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
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38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 5 : 1
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 1 : 2
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 0 : 3
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 1 : 1
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 7 : 1
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
 1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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