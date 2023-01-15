Полузащитник Заир-Эмери стал самым молодым игроком в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате Франции
16-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери впервые попал в стартовый состав команды на матч ченмпионата Франции.
Он появился на поле с первых минут в игре 19-го тура лиги 1 против «Ренна».
Заир-Эмери — самый молодой игрок в истории «ПСЖ», сыгравший в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).
Ранее юный хавбек провел в чемпионате 6 матчей, но каждый раз выходил на замену.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|
5
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
6
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|1 : 0
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|1 : 2
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|5 : 1
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|1 : 2
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|0 : 3
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|1 : 1
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|7 : 1
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2
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