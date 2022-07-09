«Ренн» намерен прекратить переговоры с «Барселоной» по Юмтити
«Ренн» намерен прекратить переговоры с «Барселоной» по защитнику Самюэлю Юмтити.
По информации журналиста Фабрицио Романо, французский клуб вместо Юмтити хочет подписать Морато из «Бенфики». «Барселона» все еще намерена продать 28-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Ренн» может взять Юмтити в аренду на сезон. Но при этом клуб не готов брать на себя 100 процентов зарплаты футболиста.
В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие лишь в одном матче «Барселоны»: он полностью провел игру 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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