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Сегодня, 13:30

«Ренн» намерен прекратить переговоры с «Барселоной» по Юмтити

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ренн» намерен прекратить переговоры с «Барселоной» по защитнику Самюэлю Юмтити.

По информации журналиста Фабрицио Романо, французский клуб вместо Юмтити хочет подписать Морато из «Бенфики». «Барселона» все еще намерена продать 28-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Ренн» может взять Юмтити в аренду на сезон. Но при этом клуб не готов брать на себя 100 процентов зарплаты футболиста.

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие лишь в одном матче «Барселоны»: он полностью провел игру 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1545700008435105794

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