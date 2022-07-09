Бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла близок к переходу в «Лилль»
Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла согласовал контракт с «Лиллем», сообщает L'Equipe.
По данным источника, соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один год. Ожидается, что трансфер будет официально подтвержден завтра, 10 июля.
Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон.
В апреле футболист подписал контракт с «Монпелье» до конца сезона-2021/22, он провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями. В данный момент игрок является свободным агентом.
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Ренн – Лорьян
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