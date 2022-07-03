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Сегодня, 16:21

Защитник «Барселоны» Юмтити может перейти в «Ренн»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может перейти в «Ренн». Клубы активно обсуждают условия возможного трансфера 28-летнего француза, сообщает Marca.

Французский клуб готов взять защитника в аренду на сезон. Но при этом «Ренн не готов брать на себя 100 процентов зарплаты футболиста.

Ранее сообщалось, что на Юмтити также претендуют «Марсель», «Ницца», «Лион», «Фиорентина» и «Рома».

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие лишь в одном матче «Барселоны»: он полностью провел игру 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.

Самюэль Юмтити
ФК Барселона
ФК Ренн
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